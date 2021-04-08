Son dakika! Emekli amiraller için ek süre talebi | Video

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Darbe imalı bildiri soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılması için savcılığa sevk edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mete Hacıalioğlu aktardı.
Cumartesi günü, gece yarısı darbe imalı bildiri bildiri yayımlayan 103 amiralden 10'unun Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Emekli amiraller, gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılması için savcılığa sevk edildi. Amiraller, "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak" ile suçlanıyor.