Son dakika: Gurbanoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı! "Özel uçağı var, kaçabilir"

KAÇABİLECEĞİ YÖNÜNDE CİDDİ İSTİHBARİ BİLGİLER VAR



Gurbanoğlu hakkında verilen hapis cezasının oy birliğiyle, ev hapsi şeklinde verilen adli kontrol tedbirinin ise oy çokluğuyla verildiği öğrenilirken, gerekçeli kararda Gurbanoğlu'na neden ev hapsi cezası uygulandığı detaylıca anlatıldı. Kararda, Gurbanoğlu hakkında istihbarat birimlerinin rapor hazırladığı, rapora göre yurt dışına kaçacağı ve kaçırılacağı konusunda ciddi istihbari bilgilerin söz konusu olduğu vurgulandı.

ÖZEL UÇAĞI VAR



Kararda, Gurbanoğlu'nun bağlantıları ve denizcilik mesleği gereğince, kendisine ait özel uçak gibi imkanları da göz önüne alındığında konutunu terk etmemek şeklinde oy çokluğuyla adli kontrol tedbiri uygulandığı kaydedildi. Bir mahkeme üyesinin Gurbanoğlu hakkında haftada bir imza atmak şeklinde adli kontrol uygulanmasının yeterli olacağı görüşüyle karşı oy kullandığı ifade edildi.