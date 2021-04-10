SON DAKİKA: Ankara'da ihmal faciayı getiriyordu! 3 ay önce CHP’li belediyeyi uyarmışlar

Son dakika haberleri... Ankara'da inşaat çalışması yapılan mahallede kazılan temelin üst kısımda bulunan Açelya Apartmanı'nı istinat duvarının bir kısmının yıkıldı. Temelinde boşluk oluşmasıyla bina çökme riskiyle burun buruna gelirken Açelya Apartmanı sakinlerinin 3 ay önce CHP'li Çankaya Belediye'sini uyardığı ortaya çıktı. SABAH'ı ulaştığı o belgede yaşanacak risklerin belirtildiği, bütün uyarılara rağmen çalışmaların engellenmediği öğrenildi. Açelya apartmanı kontrollü şekilde yıkılırken, bölgedeki 21 bina çökme riskine karşı boşaltı.
Çankaya'nın İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta iki gün önce başlanan inşaat çalışmaları sırasında sokağın üst kısmındaki Altay Sokak'taki 8 katlı Açelya Apartmanın istinat duvarının bir kısmı yıkıldı. Temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelen bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Gece, Açelya apartmanı ile birlikte 21 bina boşaltıldı.
CHP'Lİ BELEDİYEYİ 3 AY ÖNCE UYARMIŞLAR
Açelya Apartmanı sakinleri yaklaşık 3 ay önce apartmanın ön cephesinde bulunan 2 katlı binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılacağını öğrendi. Yaklaşan tehlikenin farkına varan bina sakinleri yapılacak olan 3 bina ile birlikte CHP'li Çankaya Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğüne dilekçe yazdı. Bütün uyarılara rağmen önlem alınmadan çalışmalara devam ettiği ortaya çıktı.
Çankaya Belediyesi'ne gönderilen dilekçeye ise SABAH ulaştı. 4 bina sakinleri "İleri Mahallesi Altay Sokak No:64 adresi 8139/20 ada-parsel nolu bina sakinleri olarak kot farkıyla binamızın ön cephesinde bulunan Mektep Sokak No:50 adresli, 8139/12 ada-parsel nolu arsa da inşaatı başlanacak olan yapının, binamızın temelinde ya da binamız için tehlike oluşturabilecek muhtelif risk unsurlarına karşı, inşaatı başlanacak olan yapının temel aşamasında gerekli zemin etütlerinin yapılması gereken perde beton imalatlarının gerekli mevzuat çerçevesinde, standartlara uygun ve en önemlisi de binamız ve çevre binalara muhtelif tehlikeler oluşmayacak, can ve mal kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde inşaata başlaması, devamı ve denetlenmesi hususlarını bilgilerinize arz ederiz" yazılı dilekçeyi Çankaya Belediyesi'ne gönderdi.
DEPREM OLDU SANDILAR
İnşaat firması, yıkılan binanın yerine inşaata çalışmasına başladı. Bunun üzerine çevre bina sakinleri inşaat alanında güvenliğin alınması yönünde müteahhit uyarıldı. Uyarılara kulak vermeyen firma 8 katlı Açelya Apartmanın istinat duvarının altını kazmaya başladı. Ardından duvarın bir kısmının yıkılarak temelinde boşluk oluştu. Bina sakinleri yıkılan istinat duvarının gürültüsü ile önce deprem olduğunu sandı. Panik olan apartman sakinleri evlerini boşaltı. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Açelya Apartmanı ile beraber toplam 21 bina tahliye edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, çökme tehlikesi yaşanan bölgeye gece ve öğlen saatlerinde iki kez gelerek yetkililerden bilgi aldı. Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da telefonla arayarak olayla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
BAKAN SOYLU BURDA CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI NERDE
Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin gece ve öğle saatlerinde yanlarına gelerek destek olduğunu söylerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ise 12 saat sonra geldiğini belirterek tepki gösterdi. Vatandaşlar Mansur Yavaş'a "sizin yüzünüzden oldu diyerek" bağırdı. Yavaş ise tepkilere sessiz kaldı. Bina sakinleri Devletin Bakanı, Valisi olayı duyar duymaz çıkıp geliyor. Bu saate kadar gelemeyen Belediye Başkanları kendileri yerine yetkilileri gönderiyor şeklinde tepki gösterdi.
"TEHLİKEYİ HİSSEDİP DİLEKÇE VERDİK"
Açelya Apartmanı sakini Yılmaz Arı, "Tehlikeyi 3 ay önce sezerek dilekçe hazırladık. Çevremizde bulunan 3 bina ile birlikte dilekçelerimiz imzalayarak Çankaya Belediyesi'ne verdik. İnşaat firması çalışmasına başlayınca müteahhitte tekrar tekrar uyarıda bulunduk ama bizi dinlemedi. Buna kim izin verdiyse yetkililer hesap sorması gerekiyor" dedi. İnşaattaki ihmalden dolayı müteahhit ile kepçe operatörü ise gözaltına alındı Konaklayacak yeri bulunmayan mahalle sakinleri, Ankara Valiliği koordinesinde misafirhanelerine yönlendirildi. Açelya Apartmanı kontrollü şekilde yıkılmasına başlandı.