Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den çarpıcı rezerv açıklaması: Yurt dışından altınlar Türkiye'ye taşındıktan sonra saldırıya geçtiler

Eski Ekonomi Bakanı DSP'li Masum Türker, katıldığı bir programda, önemli konularda net açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yurtdışında rezerv, emanet olarak bulunan tüm altınını, parasını Türkiye'ye getirdiğinin altını çizen Türker, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara da net bir cevap vermiş oldu.

Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den çarpıcı rezerv açıklaması: Altınlar Türkiye'ye gelince saldırıya geçtiler | Video

MİLLİ OLARAK ÖVÜNÜLECEK BİR DURUM

Türker açıklamalarında, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara da yanıt vererek: "2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç ay evvel Türkiye yurt dışındaki bütün altınlarını ülkeye taşıdı. Bu çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor. Devletimizin yurt dışında rezerv adı altında emanette parası yok artık. Bu milli olarak övünülecek bir durum."

Bu paranın Türkiye'ye gelmesinin büyük bir başarı olduğunu dile getiren Türker; Bu paranın Türkiye'ye geldiğini fark eden dış güçler, Türkiye'de kendini yakın gördüğü isimleri fırçalamıştır" ifadelerini kullandı.

Türker'in bu sözleri '128 milyar Dolar nerede?' diyerek, hükümeti hedef almaya çalışanlara da net bir cevap oldu.