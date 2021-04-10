Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den çarpıcı rezerv açıklaması: Altınlar Türkiye'ye gelince saldırıya geçtiler | Video
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Eski Ekonomi Bakanı DSP'li Masum Türker katıldığı bir programda, '128 milyar dolar nerede?' diyenlere açıklamalarıyla net bir yanıt verdi. Türker açıklamalarında, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara da yanıt vererek: "2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç ay evvel Türkiye yurt dışındaki bütün altınlarını ülkeye taşıdı. Bu çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor. Devletimizin yurt dışında rezerv adı altında emanette parası yok artık. Bu milli olarak övünülecek bir durum." ifadelerini kullandı.