Son dakika: Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yapıyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenliyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine önem veriyoruz. Kırım'ın ilhakını tanımama kararımızı tekrar teyit ettik. Kırım'da cami inşa etme projemiz var. Konut projesiyle ilgili olarak az önce ilk somut adımı attık.

Karadeniz'in bir barış ve huzur denizi olma konusunda kararlılığımız devam etmektedir. Ortak coğrafyamızda gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunduk.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici durumun son bulmasını, ateşkesin sürmesini, sorunun diyalog yoluyla çözülmesini temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeyi hazırız. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donsbass'ta ateşkesin devam etmesi için üstlendiği görevi sürdürmektedir, sürdürmelidir.

Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması, meselenin barışçıl yollardan çözümü için zaruridir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.

Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımızın katılımıyla 2+2 formatında yeni bir platforma istişareleri başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz. İş birliğimiz hiçbir suretle 3. ülkelere karşı bir gerilim değil.

Serbest Ticaret Anlaşmasını da imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

Bugün değerli dostumla turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları, sadece kimlik kartlarıyla birbirlerini ziyaret edebiliyor. Güvenli Turizm Sertifikası ile misafirlerimizi risklerden arındıracak bir sistem geliştirdik.