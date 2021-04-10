Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Donbass krizi ile ilgili açıklama: Gerilimin artmasını arzu etmiyoruz | Video

Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Huber Köşkü’nde önemli konular hakkında görüş alışverişi yaptı. İki lider, kritik toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 'Donbass' krizine değinen Başkan Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunduklarını belirterek, "Gerilimin artmasını arzu etmiyoruz." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...