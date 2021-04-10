Son dakika haberi | Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak ve nereler açık? İşte hafta sonu yasağı hakkında tüm detaylar!

MANAVLAR, KASAPLAR VE KURUYEMİŞÇİLER TELEFONLA YA DA ONLİNE SİPARİŞLERİ TESLİM EDEBİLECEK

• Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/ veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.