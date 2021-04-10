Son Dakika - Piyasaya çıkacağı tarih belli oldu! Yerli koronavirüs ilacı için müjdeli haber!

Türkiye'de ve dünya genelinde artışa geçen koronavirüs salgınında 3. pik endişesi yaşanırken, başlatılan ilaç ve aşı çalışmaları da son sürat devam ediyor.
YERLİ İLAÇTA FAZ-2 AŞAMASINA GEÇİLDİ
Türkiye'de de yerli aşı ve ilaç üzerine çalışmalar sürerken, yetkililerden sevindiren bir haber geldi. Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nde Kovid-19 hastaların tedavisinde kullanılacak "Ribavirin" adlı ilacın laboratuvar çalışmaları bitti. Faz-2 aşamasına geçilen yerli ilacın ilk etapta gönüllü olacak 50 hastaya uygulanması planlanıyor.
"KLİNİK ÇALIŞMALAR BAŞLAMAK ÜZERE"
TÜBİTAK'ın desteğiyle süren çalışmalarla ilgili olarak Dr. Mehmet Altay Ünal önemli değerlendirmelerde bulundu. Ünal, "TÜBİTAK Başkanımız Ankara Üniversite Rektörümüz projeyle yakından ilgilendirdiler. Klinik çalışmalar başlamak üzere. Bir kaç bürokratik işlemde 4 merkezde başlayacak sonuçları halkımızla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
"YIL SONUNA KADAR TAMAMLAYIP, SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"
İlaca herkesin erişebileceğini aktaran Ünal, "Bu ilaç çok ucuz, Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla sentezleniyor. Bu ilaç etkili olursa milyonlarca kutu üretecek şekilde hem ülkemize hem dünyaya sunmuş olacağız... Yıl sonuna kadar tamamlayıp insanlığın kullanımına sunmayı hedefliyoruz" dedi.
MUTASYONA KARŞI ETKİLİ
Art arda gelen mutasyon haberlerinden sonra, 'Ribavirin' adlı ilacın mutasyonlara karşı etkili olup olmayacağı da merak konusu olmuştu. Yerli ilacın virüsün çeşitli mutasyonlarına karşı da etkili olduğu saptanırken, virüsün hücreye zarar vermesini de yüksek oranda engellemesi öngörülüyor.
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UYGUN GÖRÜLÜRSE HASTALAR ÜZERİNDE KULLANILACAK
Ünal açıklamalarının devamında, "İlaç, klinik çalışmayı başarıyla geçerse, Sağlık Bakanlığının da uygun görmesi üzerine hastaların üzerinde kullanılmaya başlanacak" şeklinde konuştu.