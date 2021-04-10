Son dakika! Yerli Kovid-19 ilacında FAZ 2 aşamasına geçildi! Piyasaya çıkacağı tarihi A Haber'de duyurdu | Video

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli koronavirüs ilacı için geri sayım başladı. TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi'nde çalışmaları süren ilacının laboratuvar çalışmaları başarıyla tamamlandı ve klinik aşamaya geçildi. Bu yerli ilacın mutasyonlu virüslere de etkili olduğu ortaya çıktı. Peki yerli ilaç ne zaman insanların kullanımına çıkacak? FAZ 2 aşamasına geçilen ilacın ismi ve çalışmalardaki son durumu Dr. Mehmet Altay Ünal A Haber'e anlattı.