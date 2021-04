Karadeniz barış denizi olmalı

Başkan Erdoğan ve Zelenski, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'nda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine de başkanlık etti.

Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için İstanbul'daki Huber Köşkü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Yaklaşık 3 saat süren kritik görüşmede savunma sektörü, serbest ticaret anlaşması (STA), turizm konuları ve Ukrayna-Rusya krizi ele alındı. Görüşmenin ardından varılan anlaşmalar için imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi. Yaptığı konuşmada Donbass krizine değinen Başkan Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine önem veriyoruz. Kırım'ın ilhakını tanımama kararımızı tekrar teyit ettik" dedi. Başkan Erdoğan'ın şu önemli mesajları verdi:Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'yi ülkemizde ağırlamaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Konsey toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de vurguladığımız üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele aldık.Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik. Bu girişimin Kırım Tatarları dahil olmak üzere tüm Kırım halkları, Kırım ve Ukrayna'nın geneli için olumlu neticelere vesile olmasını arzu ediyoruz. Ukrayna ile bu konuda da fikir birliği içerisinde olduğumuzu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum.Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve cami inşası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz.Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz.Mevcut krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bu hususta her türlü desteği vermeye hazırız.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbass bölgesinde zor şartlarda ateşkesin tesisi yönünde üstlendiği görevi sürdürüyor ve sürdürmelidir. Kuruluşundan bu yana Türk büyükelçiler tarafından idare edilen Avrupa Güvenlik Komisyonu'nun bu en büyük misyonunun çalışmalarına bugüne dek sağladığımız desteği bundan sonra da devam ettireceğiz.Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayii bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska ile akşam yemeğinde bir araya geldi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski "Türkiye'nin, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu desteğin devam ettiğini ve Türkiye'nin tutumunun değişmeyeceğini duyduğuma sevindim. Kırım Tatar halkı ve göç ettirilenler için 500 konut inşa edeceğiz. İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi çok önemli. Savunma sanayisi stratejik ortaklığımızın itici gücü" dedi. Bu arada iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar olarak belirlendi.Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Huber Köşkü'ne geçerken Tarabya'da bir süre minibüsçülerle sohbet edip sorunlarını dinledi. Minibüs şoförü İbrahim Gülsoy, sorunlarını anlattıklarını belirterek, "Odalarımızın çalışmadığını anlattık. İETT ile rekabet yapamadığımızı söyledik. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı. Sağ olsun" dedi.