Dosta güven düşmana korku

Terörle mücadele operasyonlarında önemli görevler üstlenen ve teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon Taburu'nun (JOPER) nefes kesen rehine kurtarma eğitimine SABAH tanıklık etti. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki eğitimde timler, teröristlerce kaçırılan ve içinde rehinelerin bulunduğu varsayılan uçağa operasyon düzenledi. Operasyon öncesi JOPER timleri tabur binasındaki brifing odasında bir araya geldi. Uçak maketi üzerinde görevleri hakkında planlama yapan JOPER timleri yerleşecekleri noktaları belirledi. Toplantının ardından görev için gerekli silah ve teçhizatları alan tim, araçlarıyla havalimanına doğru yola çıktı. Timlerin kısa sürede havalimanına ulaşmalarının ardından nefes kesen operasyon başladı.İlk olarak keskin nişancılar yerlerini aldı. Termal kameralarla ve keskin nişancıların yardımıyla teröristlerin uçak içindeki yerleri belirlendi. Ardından timler yanlarındaki özel merdivenlerle uçağa yaklaşmaya başladı. Uçağın ön ve arka kapılarının yanı sıra kanatlardaki acil çıkış kapıları da timler tarafından tutuldu. Verilen işaretin ardından tırmandıkları merdivenlerden kapıları açan tim uçağa girerek teröristleri kısa sürede etkisiz hale getirdi. Tim daha sonra uçakta herhangi bir patlayıcı olup olmadığı yönünde arama yaptı.Zorlu iklim şartlarında, çetin arazi koşullarında ya da meskun mahallerde gözünü budaktan sakınmayıp verilen her görevi başarıyla yerine getire JOPER timleri gönüllü personeller arasından seçilen üstün fiziki yeterliliğe sahip subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlardan oluşuyor. İki ay süren intibak ve oryantasyon eğitimin ardından 1 yıl süren yoğun eğitim programı uygulanarak personel timde görev yapmaya hazır hale geliyor. Özel operasyon timleri, diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel malzeme, teçhizat ve eğitim gerektiren bina, uçak, tren, deniz araçları gibi yerlerde özel operasyonlar icra ediyor.TERÖRLE mücadelede kapsamında birçok operasyonda görev alan JOPER timleri, özellikle 2015 ve 2016'da bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasına karşı yürütülen meskun mahalde teröristle mücadele harekatında önemli görevler üstlendi. Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ve jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i çatışmada şehit eden PKK'lı terörist grubun başında olduğu örgütün sözde Karadeniz açılım grubu sorumlusu kırmızı kategorideki "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner ile "Sorej" kod Barış Coşkun, JOPER timlerinin düzenlediği başarılı operasyon ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde etkisiz hale getirildi. JOPER timleri, Hatay'daki Amanos Dağları'nda yuvalanan teröristlerin inlerini de başlarına yıktı.