SON DAKİKA: 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi! Bildiriyi Emekli Amiral Ergün Mengi düzenlemiş

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisi soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tartışılan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan emekli amiraller gece yarısı bildirisinin yayınlandığı tarih ve saatiyle ilgili soruya net bir yanıt vermedi. Bildirideki tartışmalı ifadeler konusunda da Amiral Ergün Mengi tarafından son düzenlemenin yapıldığı belirtildi.
ANKARA ADLİYESİ'NE GETİRİLDİLER
Emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.
4 NİSAN'DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.
Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.
Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.