SON DAKİKA: 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi! Bildiriyi Emekli Amiral Ergün Mengi düzenlemiş

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisi soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tartışılan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan emekli amiraller gece yarısı bildirisinin yayınlandığı tarih ve saatiyle ilgili soruya net bir yanıt vermedi. Bildirideki tartışmalı ifadeler konusunda da Amiral Ergün Mengi tarafından son düzenlemenin yapıldığı belirtildi.