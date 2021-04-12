SON DAKİKA: 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi! Bildiriyi Emekli Amiral Ergün Mengi düzenlemiş | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:29
Esenler Belediyesi’nden Ramazan’a özel klip | Video 12.04.2021 | 19:18
03:38
İstanbul'dan endişe veren görüntüler! Taksim doldu taştı... | Video 12.04.2021 | 19:03
02:19
Cihangir'de kadını taciz eden saldırgan tutuklandı | Video 12.04.2021 | 18:41
02:46
02:19
01:13
01:27
Dükkanında boynundan vurulan genç kurtarılamadı | Video 12.04.2021 | 17:33
18:16
Altın için Bitcoin tehdit mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 12.04.2021 | 16:40
10:01
02:22
KKTC’de bileklikle karantina takip sistemi uygulaması başladı | Video 12.04.2021 | 15:48
01:15
Son dakika! Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi | Video 12.04.2021 | 15:28
05:43
Yavuz Donat | Sağlık Bakanı... Ramazan... Kovid-19 12.04.2021 | 15:01
02:44
00:55
03:06
03:54
Hasan Basri Yalçın | Kanepe krizi 12.04.2021 | 11:09
01:46
01:58
SON DAKİKA: Bildiri yayınlayan emekli amiraller Ankara Emniyeti'nde 12.04.2021 | 10:07
03:24
Engin Ardıç | Kafasını kızdırmayın 12.04.2021 | 10:05
02:54
Haşmet Babaoğlu | Yüz yıl öncesine benzer mi? 12.04.2021 | 09:57
Son dakika bilgisine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisi soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan emekli amiraller gece yarısı bildirisinin yayınlandığı tarih ve saatiyle ilgili soruya net bir yanıt vermedi. Bildirideki tartışmalı ifadeler konusunda da Amiral Ergün Mengi tarafından son düzenlemenin yapıldığı belirtildi.