Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Montrö Bildirisi' başlıklı açıklamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında darbe imalı bildiriye imza atan, bildirinin hazırlanmasında yayınlanmasında ve imzalatılmasında rolü olduğu öne sürülen 14 emekli amiralin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Tuğamiral Ergun Mengi tutuklama talebi, 13 emekli amiral ise çeşitli adli kontrol talebi ile Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Darbe imalı bildiri soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | Video

1 TUTUKLAMA TALEBİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturması kapsamında, emekli amirallerden Ergun Mengi tutuklama, diğer 13 amiral ise çeşitli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık; Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ ve Türker Ertürk'e yurt dışına çıkma yasağı ve konutu terk ekmeme adli kontrol şartı talep etti. Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında ise yurt dışına çıkma yasağı ve il dışına çıkmama yasağı adli kontrol şartları talep edildi.

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