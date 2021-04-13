SON DAKİKA HABERİ: Darbe imalı bildiri soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | Video
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.