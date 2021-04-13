Video Haber SON DAKİKA HABERİ: Darbe imalı bildiri soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | Video

SON DAKİKA HABERİ: Darbe imalı bildiri soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | Video

SON DAKİKA HABERİ: Darbe imalı bildiri soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | Video
13.04.2021 | 00:11

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SON DAKİKA HABERİ: Darbe imalı bildiri soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | Video 03:04
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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