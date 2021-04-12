Son dakika haberi: Darbe imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme

NE OLMUŞTU?

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan 'Montrö bildirisi' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, AK Parti Hükümeti ve milli iradeyi hedef alan bildiri ile ilgili açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca

04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.