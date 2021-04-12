SON DAKİKA: Ankara'da kritik gün! Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ile görüşüyor!





EN ÖNEMLI DOSYA:DOĞU AKDENİZ

Hammude, ziyaretteki temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak dosyaların yanı sıra, Türk şirketlerinin ülkedeki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmek için tekrar geri dönmesinin ele alınacağını aktardı. Ayrıca, Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, Dibeybe ve beraberindeki heyetin, Libya ve Türkiye arasındaki anlaşmaları ele almak ve iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek için temaslarda bulunacağı belirtildi. Görüşmede en önemli maddenin son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler olacağı düşünülüyor. Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.