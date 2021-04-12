Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi Külliye'de törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi Külliye'de törenle karşıladı. (12 Nsan 2021 Pazartesi)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe arasındaki görüşme dünya kamuoyu tarafından da ilgiyle takip edilirken gündemde başta Doğu Akdeniz olmak üzere kritik konular var.