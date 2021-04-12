Son dakika haberleri: Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine Türkiye yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 'Ramazan ayında tam kapanma' konusunda yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Kabineye önerilerimizi sunacağız." dedi.
YEME-İÇME YERLERİ NASIL HİZMET VERECEK?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, yeme-içme yerlerinin nasıl hizmet vereceğini merak ediyor.
İçişleri Bakanlığı, Ramazan'ın gelmesiyle birlikte yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı. Yeme-içme yerleri ile ilgili "Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edecekler midir?" sorusuna da resmi site üzerinden yanıt veren İçişleri Bakanlığı, "Son Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere Ramazan ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine toplantısı sonrasında yayımlanacak Genelgemizde açıklanacaktır. Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan'ın ilk günü olan 13.04.2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.
Son dakika: Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek? İçişleri Bakanlığı yanıtladı | Video
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
29 Mart tarihindeki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamlamıştı:
"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız"
Diğer soru ve cevaplar şu şekilde: