Son dakika: Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek? İçişleri Bakanlığı yanıtladı | Video
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Ramazan ayında tam kapanma olacak mı?" sorusuna cevap veren Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun kapsamlı ve alternatifli bir hazırlık yaptığını ve Kabine'ye bu önerileri sunacaklarını dile getirdi. Peki yarın başlayacak olan Ramazan ayı boyunca restoran ve kafeler hizmet verecek mi? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruyu yanıtladı.