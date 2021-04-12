Son dakika haberleri... Genel olarak iki hafta bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu, bu hafta Ramazan ayı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı.
SON VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK
Toplantıda, 81 ilden gelen son veriler değerlendirilecek. Yerinde karar döneminin başladığı 1 Mart'ta vakalar 9 bin 891 idi. Nisan ayında günlük vaka sayıları 55 bin sınırını geçti. Mutasyonlu virüs oranı yüzde 85'e ulaştı.
Test pozitif oranı yüzde 18'e yoğun bakımların doluluk oranı ise yüzde 66 ulaşmış durumda. Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla, çocuk vakalar da arttı.
Son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Kritik Bilim Kurulu Toplantısı başladı | Video
Toplantıda bu nedenle okulara yönelik bir değerlendirme de yapılacak. Bilim Kurulu toplantısında tüm bu veriler ışığında bir tavsiye raporu hazırlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
SALI GÜNÜ KABİNE
Salı günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, kabine toplantısı yapılacak. Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre şu anda 58 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.
Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler yalnızca paket servisle hizmet verebilecek.
Ramazan Ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de izin verilmeyecek. Vaka sayılarındaki rekor artışla birlikte, bunlara ek tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak konusu.
11 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ
Öte yandan, 11 Nisan tarihinde açıklanan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu.
Son 24 saatte 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.
Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.