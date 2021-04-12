Son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Kritik Bilim Kurulu Toplantısı başladı

Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler yalnızca paket servisle hizmet verebilecek.

Ramazan Ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de izin verilmeyecek. Vaka sayılarındaki rekor artışla birlikte, bunlara ek tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak konusu.

11 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

Öte yandan, 11 Nisan tarihinde açıklanan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu.

Son 24 saatte 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.