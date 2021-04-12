SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar | Video

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayıları, virüsün yayılım hızı ve tam kapanma konularının ele alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının özellikle tedbirler konusunda çok önemli görülmesi gerektiğini belirten Bakan Koca, tam kapanma konusunda, "Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Kabineye önerilerimizi sunacağız." dedi. Bakan Koca ayrıca, Ramazan ayı içinde iki-üç haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerinin aşılanmalarını tamamlamak istediklerini söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...