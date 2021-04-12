Video Haber SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar | Video

SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar | Video

SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar | Video
12.04.2021 | 23:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek? İçişleri Bakanlığı yanıtladı | Video 02:09
Son dakika: Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek? İçişleri Bakanlığı yanıtladı | Video 12.04.2021 | 23:26
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri | Video 00:53
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri | Video 12.04.2021 | 23:27
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüste aşılama çalışmalarının etkileri | Video 05:45
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüste aşılama çalışmalarının etkileri | Video 12.04.2021 | 23:02
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni vakaların yüzde 85’i İngiltere varyantı | Video 02:45
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni vakaların yüzde 85’i İngiltere varyantı | Video 12.04.2021 | 23:06
SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar | Video 49:13
SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar | Video 12.04.2021 | 23:00
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe'den ortak açıklama! İşte imzalanan anlaşmalar | Video 19:24
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe'den ortak açıklama! İşte imzalanan anlaşmalar | Video 12.04.2021 | 20:39
Megakentte akşam trafiği başladı, trafik durma noktasına geldi | Video 02:42
Megakentte akşam trafiği başladı, trafik durma noktasına geldi | Video 12.04.2021 | 19:34
Esenler Belediyesi’nden Ramazan’a özel klip | Video 03:29
Esenler Belediyesi’nden Ramazan’a özel klip | Video 12.04.2021 | 19:18
İstanbul'dan endişe veren görüntüler! Taksim doldu taştı... | Video 03:38
İstanbul'dan endişe veren görüntüler! Taksim doldu taştı... | Video 12.04.2021 | 19:03
Cihangir'de kadını taciz eden saldırgan tutuklandı | Video 02:19
Cihangir'de kadını taciz eden saldırgan tutuklandı | Video 12.04.2021 | 18:41
SON DAKİKA: 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi! Bildiriyi Emekli Amiral Ergün Mengi düzenlemiş | Video 02:46
SON DAKİKA: 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi! Bildiriyi Emekli Amiral Ergün Mengi düzenlemiş | Video 12.04.2021 | 18:23
Son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Kritik Bilim Kurulu Toplantısı başladı | Video 02:19
Son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Kritik Bilim Kurulu Toplantısı başladı | Video 12.04.2021 | 18:11
İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı | Video 01:13
İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı | Video 12.04.2021 | 17:48
Dükkanında boynundan vurulan genç kurtarılamadı | Video 01:27
Dükkanında boynundan vurulan genç kurtarılamadı | Video 12.04.2021 | 17:33
Altın için Bitcoin tehdit mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 18:16
Altın için Bitcoin tehdit mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 12.04.2021 | 16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi Külliye'de törenle karşıladı 10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi Külliye'de törenle karşıladı 12.04.2021 | 16:40
KKTC’de bileklikle karantina takip sistemi uygulaması başladı | Video 02:22
KKTC’de bileklikle karantina takip sistemi uygulaması başladı | Video 12.04.2021 | 15:48
Son dakika! Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi | Video 01:15
Son dakika! Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi | Video 12.04.2021 | 15:28
Yavuz Donat | Sağlık Bakanı... Ramazan... Kovid-19 05:43
Yavuz Donat | Sağlık Bakanı... Ramazan... Kovid-19 12.04.2021 | 15:01
Mansur Yavaş'ın Ankara'da suya %80 zam talebi AK Parti ve MHP tarafından reddedildi | Video 02:44
Mansur Yavaş'ın Ankara'da suya %80 zam talebi AK Parti ve MHP tarafından reddedildi | Video 12.04.2021 | 14:34

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayıları, virüsün yayılım hızı ve tam kapanma konularının ele alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının özellikle tedbirler konusunda çok önemli görülmesi gerektiğini belirten Bakan Koca, tam kapanma konusunda, "Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Kabineye önerilerimizi sunacağız." dedi. Bakan Koca ayrıca, Ramazan ayı içinde iki-üç haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerinin aşılanmalarını tamamlamak istediklerini söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA