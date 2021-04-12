SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 test yapılırken, 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı 2 bin 671 olurken, 243 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün 41 bin 218 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a çıktı. Bugün hayatını kaybeden 243 kişiyle birlikte toplam vefat sayısı 34 bin 182'ye yükseldi. Türkiye'de toplam 41 milyon 892 bin 922 test yapıldı, toplam vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573'e yükseldi.

Öte yandan; ağır hasta sayısı 2 bin 891, hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak aktarıldı.

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