Son dakika haberi: Koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka sayılarının ve vefat sayılarının da artmasıyla, yeni tedbirlerin konuşulmaya başlandığı salgında, güncel veriler de açıklandı. Sağlık Bakanlığı 12 Nisan tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs verileri...
12 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 test yapılırken, 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı 2 bin 671 olurken, 243 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün 41 bin 218 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a çıktı. Bugün hayatını kaybeden 243 kişiyle birlikte toplam vefat sayısı 34 bin 182'ye yükseldi. Türkiye'de toplam 41 milyon 892 bin 922 test yapıldı, toplam vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573'e yükseldi.
Öte yandan; ağır hasta sayısı 2 bin 891, hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak aktarıldı.
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri | Video
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye'de dün 294 bin 274 koronavirüs testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu. 30 bin 194 kişinin tedavisi biterken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi. Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaşrken, toplam vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.