SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri | Video

Son dakika haberi: Koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka sayılarının ve vefat sayılarının da artmasıyla, yeni tedbirlerin konuşulmaya başlandığı salgında, güncel veriler de açıklandı. Sağlık Bakanlığı 12 Nisan tablosunu paylaştı. işte Türkiye'de güncel koronavirüs verileri...