SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
05:45
02:45
49:13
19:24
02:42
Megakentte akşam trafiği başladı, trafik durma noktasına geldi | Video 12.04.2021 | 19:34
03:29
Esenler Belediyesi’nden Ramazan’a özel klip | Video 12.04.2021 | 19:18
03:38
İstanbul'dan endişe veren görüntüler! Taksim doldu taştı... | Video 12.04.2021 | 19:03
02:19
Cihangir'de kadını taciz eden saldırgan tutuklandı | Video 12.04.2021 | 18:41
02:46
02:19
01:13
01:27
Dükkanında boynundan vurulan genç kurtarılamadı | Video 12.04.2021 | 17:33
18:16
Altın için Bitcoin tehdit mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 12.04.2021 | 16:40
10:01
02:22
KKTC’de bileklikle karantina takip sistemi uygulaması başladı | Video 12.04.2021 | 15:48
01:15
Son dakika! Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi | Video 12.04.2021 | 15:28
05:43
Yavuz Donat | Sağlık Bakanı... Ramazan... Kovid-19 12.04.2021 | 15:01
02:44
Son dakika haberi: Koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka sayılarının ve vefat sayılarının da artmasıyla, yeni tedbirlerin konuşulmaya başlandığı salgında, güncel veriler de açıklandı. Sağlık Bakanlığı 12 Nisan tablosunu paylaştı. işte Türkiye'de güncel koronavirüs verileri...