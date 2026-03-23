Şırnak'ta polis Nevruz etkinliklerine katılan çocuklara pamuk şeker ve balon dağıttı | Video

23.03.2026 | 13:55

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz Bayramı etkinliklerine katılan çocuklara pamuk şeker ve balon dağıtarak bayram coşkusuna renk kattı. Kentte geçmiş yıllarda zaman zaman gerginlik ve olaylarla gündeme gelen Nevruz kutlamaları, bu yıl çocukların neşesi ve güvenlik güçlerinin sıcak yaklaşımıyla farklı bir atmosfere sahne oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Nevruz alanında görev yapan polis ekipleri, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek pamuk şeker ve balon ikramında bulundu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte çocukların mutluluğu dikkat çekerken, aileler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Alınan güvenlik önlemleri ve toplum odaklı yaklaşım sayesinde kutlamalar huzur içinde gerçekleşti. Toplum Destekli Polislik ekiplerinin sahadaki aktif rolü, vatandaşlarla kurulan samimi diyalog ve özellikle çocuklara yönelik jestler, Nevruz'un birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu ön plana çıkardı. Güvenlik güçlerinin bu yaklaşımı, kutlamaların olaysız tamamlanmasında önemli rol oynadı.


Vatandaşlar, geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzlukların aksine bu yıl Nevruz'un gerçek anlamına uygun şekilde kutlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Helikopter kazası şehitlerine veda | Video 06:47
Helikopter kazası şehitlerine veda | Video 23.03.2026 | 13:50
Son dakika... Altın fiyatları neden düşüyor? İslam Memiş’ten canlı yayında; gram altın ve gümüş fiyatları açıklaması | Video 01:19
Son dakika... Altın fiyatları neden düşüyor? İslam Memiş'ten canlı yayında; gram altın ve gümüş fiyatları açıklaması | Video 23.03.2026 | 13:42
Gürsel Tekin’den CHP’ye ’baklava kutusu’ göndermesi Baklava kutuları çok tehlikelidir | Video 00:32
Gürsel Tekin’den CHP’ye 'baklava kutusu' göndermesi "Baklava kutuları çok tehlikelidir" | Video 23.03.2026 | 11:59
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer’in darp edildiği kavga kamerada | Video 01:36
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in darp edildiği kavga kamerada | Video 23.03.2026 | 10:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de komşularıyla bayramlaştı 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularıyla bayramlaştı 22.03.2026 | 18:21
Otoyolda bayram yoğunluğu artarak devam ediyor 01:12
Otoyolda bayram yoğunluğu artarak devam ediyor 22.03.2026 | 18:11
Vali Gül: 9 kişi kurtarıldı, 2 kişi daha aranıyor 01:30
Vali Gül: "9 kişi kurtarıldı, 2 kişi daha aranıyor" 22.03.2026 | 15:59
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ülkemizin ve Katar’ın başı sağ olsun 07:16
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin ve Katar'ın başı sağ olsun" 22.03.2026 | 15:08
Son Dakika... İstanbul Fatih’te 2 bina çöktü! Yaralılar var: Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 08:59
Son Dakika... İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü! Yaralılar var: Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 22.03.2026 | 12:37
Arad kenti füzelerle vuruldu; 6 ölü, 100’ün üzerinde yaralı 00:50
Arad kenti füzelerle vuruldu; 6 ölü, 100'ün üzerinde yaralı 22.03.2026 | 00:50
Elazığ’da yağış sonrası dere coştu 00:10
Elazığ'da yağış sonrası dere coştu 21.03.2026 | 19:20
Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole savruldu: 1 yaralı 01:21
Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole savruldu: 1 yaralı 21.03.2026 | 18:07
Kubilay Kuındakçı cinayetinin faili Alaattin Kadayıfçıoğlu gözaltında 00:06
Kubilay Kuındakçı cinayetinin faili Alaattin Kadayıfçıoğlu gözaltında 21.03.2026 | 17:56
SOM-J, canlı harp başlığıyla hedefi tam isabetle vurdu | Video 01:42
SOM-J, canlı harp başlığıyla hedefi tam isabetle vurdu | Video 21.03.2026 | 12:40
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı 02:32
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı 21.03.2026 | 11:38
MHP’den AK Parti’ye bayram ziyareti | Video 04:29
MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti | Video 21.03.2026 | 10:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nde hastaları ziyaret etti 02:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti 20.03.2026 | 21:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Biz millete ve memleketimize hizmet için varız 26:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Biz millete ve memleketimize hizmet için varız 20.03.2026 | 17:01
Son dakika... Gram altın fiyatları neden düşüyor? Altın için alım fırsatı mı? İslam Memiş açıkladı | Video 03:56
Son dakika... Gram altın fiyatları neden düşüyor? Altın için alım fırsatı mı? İslam Memiş açıkladı | Video 20.03.2026 | 15:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY