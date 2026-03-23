Şırnak'ta polis Nevruz etkinliklerine katılan çocuklara pamuk şeker ve balon dağıttı | Video 23.03.2026 | 13:55 Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz Bayramı etkinliklerine katılan çocuklara pamuk şeker ve balon dağıtarak bayram coşkusuna renk kattı. Kentte geçmiş yıllarda zaman zaman gerginlik ve olaylarla gündeme gelen Nevruz kutlamaları, bu yıl çocukların neşesi ve güvenlik güçlerinin sıcak yaklaşımıyla farklı bir atmosfere sahne oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nevruz alanında görev yapan polis ekipleri, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek pamuk şeker ve balon ikramında bulundu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte çocukların mutluluğu dikkat çekerken, aileler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Alınan güvenlik önlemleri ve toplum odaklı yaklaşım sayesinde kutlamalar huzur içinde gerçekleşti. Toplum Destekli Polislik ekiplerinin sahadaki aktif rolü, vatandaşlarla kurulan samimi diyalog ve özellikle çocuklara yönelik jestler, Nevruz'un birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu ön plana çıkardı. Güvenlik güçlerinin bu yaklaşımı, kutlamaların olaysız tamamlanmasında önemli rol oynadı.



Vatandaşlar, geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzlukların aksine bu yıl Nevruz'un gerçek anlamına uygun şekilde kutlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.