Başkan Altay'ın Moritanya ziyaretinde Afrikalı öğrenciden İstiklal Marşı sürprizi | Video

24.03.2026 | 16:36

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Afrika Genel Kurulu için bulunduğu Moritanya‘da Nuakşot Üniversitesi’ndeki Türkoloji Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Büyük coşkuya sahne olan ziyarette İstiklal Marşı sürprizi yaşandı. Yuma isimli bir öğrencinin İstiklal Marşı’nı akıcı Türkçesi ve içtenlikle okuması Başkan Altay’dan, katılımcılardan ve diğer öğrencilerden büyük alkış aldı.

UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Afrika Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Moritanya'da üniversite öğrencileriyle buluştu.

Başkan Altay, büyük coşku ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Afrikalı öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Ziyaret esnasında yaşanan duygu dolu anlar ise programa damga vurdu.

Nuakşot Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde eğitim gören Yuma isimli Moritanyalı öğrencinin İstiklal Marşı'nı coşkulu bir şekilde okuması sınıfta büyük heyecan oluşturdu. Öğrencinin akıcı Türkçesi ve marşı içtenlikle seslendirmesi Başkan Altay'dan, katılımcılardan ve diğer öğrencilerden büyük alkış aldı.

Konya'nın köklü medeniyet geçmişi ve kültürel mirası hakkında da öğrencilere bilgiler veren Başkan Altay, Moritanya'da Türkçeye ve Türk kültürüne ilgi duyan öğrencilerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Üniversitede gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini kaydeden Başkan Altay, "Bu kadar genci Türkiye sevgisiyle görmek, Türkçe konuşmayı öğrenmeniz, Türk dilini öğrenmeniz, bu konuda eğitim almanız bizim için çok kıymetli. Bu bölümün açılmasında Sayın Büyükelçimizin çok büyük emekleri olmuş. Kendisine ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Türk dili de tüm dünyada önemli bir dil. Sizin bunu öğrenmeye niyet etmeniz, bu konuda akademik çalışma yapmanız hakikaten çok kıymetli. Biz Türklerin en mutlu olduğu an herhalde Türkçe konuşan bir yabancı gördüğümüz an. 'Hz. Mevlana aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırmış' diyor. Her ne kadar sizin dışınızdaki Moritanyalılarla aynı dili konuşmasak da birbirimize büyük bir muhabbet besledik. Hem de sizin gibi aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizle gönül bağımızın artarak devam edeceği kesin. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Moritanya Türkiye Büyükelçiliği tarafından seçilecek öğrencileri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Konya'da misafir edeceklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'ün de katıldığı ziyarette, Türkoloji bölümünde okuyan Afrikalı öğrenciler, Başkan Altay'a teşekkür ederek, Türkiye'ye ve Türk kültürüne olan ilgilerini paylaştı.

Başkan Altay'ın Moritanya ziyareti kapsamında Nuakşot Belediyesi ile kardeş şehir protokolü de imzalandı.

