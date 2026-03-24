MHP Lideri Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye çağrımız şimdi anlaşılmıştır!"

24.03.2026 | 11:13

Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. (24 Mart 2026) Devlet Bahçeli ABD/İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili konuştu. Bahçeli, asıl rejim değişikliğinin İsrail'de yaşanması gerektiğini belirterek, Trump'ın gündeminin bu olması gerektiğini kaydetti. Bahçeli, "İran'a karşı haksız saldırılarının 25. gününde komşu coğrafyalar toz duman içindedir. " dedi. Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili de tarihi mesajlar verdi.