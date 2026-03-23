Gürsel Tekin’den CHP’ye 'baklava kutusu' göndermesi "Baklava kutuları çok tehlikelidir" | Video

23.03.2026 | 11:59

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, geçtiğimiz aylarda Manavgat Belediyesi'ne yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, baklava kutularından çıkan paralara gönderme yaptı. Ramazan Bayramı için hediye edilen baklava kutusunun açılmasını isteyen Gürsel Tekin, "Baklava kutuları çok tehlikelidir" dedi.