Gürsel Tekin’den CHP’ye 'baklava kutusu' göndermesi "Baklava kutuları çok tehlikelidir" | Video
23.03.2026 | 11:59
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, geçtiğimiz aylarda Manavgat Belediyesi'ne yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, baklava kutularından çıkan paralara gönderme yaptı. Ramazan Bayramı için hediye edilen baklava kutusunun açılmasını isteyen Gürsel Tekin, "Baklava kutuları çok tehlikelidir" dedi.
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in darp edildiği kavga kamerada | Video 23.03.2026 | 10:04
00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularıyla bayramlaştı 22.03.2026 | 18:21
01:12
Otoyolda bayram yoğunluğu artarak devam ediyor 22.03.2026 | 18:11
01:30
Vali Gül: "9 kişi kurtarıldı, 2 kişi daha aranıyor" 22.03.2026 | 15:59
07:16
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin ve Katar'ın başı sağ olsun" 22.03.2026 | 15:08
08:59
00:50
Arad kenti füzelerle vuruldu; 6 ölü, 100'ün üzerinde yaralı 22.03.2026 | 00:50
00:10
Elazığ'da yağış sonrası dere coştu 21.03.2026 | 19:20
01:21
Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole savruldu: 1 yaralı 21.03.2026 | 18:07
00:06
Kubilay Kuındakçı cinayetinin faili Alaattin Kadayıfçıoğlu gözaltında 21.03.2026 | 17:56
01:42
SOM-J, canlı harp başlığıyla hedefi tam isabetle vurdu | Video 21.03.2026 | 12:40
02:32
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı 21.03.2026 | 11:38
04:29
MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti | Video 21.03.2026 | 10:09
02:00
26:30
03:56
01:52
375 mobil göç noktasında bayram mesaisi | Video 20.03.2026 | 15:22
15:22
02:27
Antalya'da konteynerde yangın; 5'i çocuk 6 ölü | Video 20.03.2026 | 11:09