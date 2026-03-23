Helikopter kazası şehitlerine veda | Video

23.03.2026 | 13:50

Katar'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde son yolculuklarına uğurlandı

Katar'da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik arıza nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düştü. Kazada helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personeli, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ASELSAN personeli 2 teknisyen şehit oldu.

Şehit Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Katar'da tören düzenlendi. Ardından ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın cenazeleri, Ankara'ya getirildi.

ASELSAN teknisyenleri için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda kişi katıldı. Protokol üyeleri şehit ailelerine taziyede bulundu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, öğle namazı sonrası şehitlerin cenaze namazını kıldırdı. Ardından şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına taşındı.

İsmail Enes Can'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Güdül ilçesine gönderilirken, Süleyman Cemre Kahraman'ın cenazesi Cebeci Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in cenazesinin, yarın KKTC'nin Gazimağusa kentindeki Canbulat Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

Şırnak’ta polis Nevruz etkinliklerine katılan çocuklara pamuk şeker ve balon dağıttı | Video 02:27
Şırnak'ta polis Nevruz etkinliklerine katılan çocuklara pamuk şeker ve balon dağıttı | Video 23.03.2026 | 13:55
Helikopter kazası şehitlerine veda | Video 06:47
Helikopter kazası şehitlerine veda | Video 23.03.2026 | 13:50
Son dakika... Altın fiyatları neden düşüyor? İslam Memiş’ten canlı yayında; gram altın ve gümüş fiyatları açıklaması | Video 01:19
Son dakika... Altın fiyatları neden düşüyor? İslam Memiş'ten canlı yayında; gram altın ve gümüş fiyatları açıklaması | Video 23.03.2026 | 13:42
Gürsel Tekin’den CHP’ye ’baklava kutusu’ göndermesi Baklava kutuları çok tehlikelidir | Video 00:32
Gürsel Tekin’den CHP’ye 'baklava kutusu' göndermesi "Baklava kutuları çok tehlikelidir" | Video 23.03.2026 | 11:59
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer’in darp edildiği kavga kamerada | Video 01:36
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in darp edildiği kavga kamerada | Video 23.03.2026 | 10:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de komşularıyla bayramlaştı 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularıyla bayramlaştı 22.03.2026 | 18:21
Otoyolda bayram yoğunluğu artarak devam ediyor 01:12
Otoyolda bayram yoğunluğu artarak devam ediyor 22.03.2026 | 18:11
Vali Gül: 9 kişi kurtarıldı, 2 kişi daha aranıyor 01:30
Vali Gül: "9 kişi kurtarıldı, 2 kişi daha aranıyor" 22.03.2026 | 15:59
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ülkemizin ve Katar’ın başı sağ olsun 07:16
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin ve Katar'ın başı sağ olsun" 22.03.2026 | 15:08
Son Dakika... İstanbul Fatih’te 2 bina çöktü! Yaralılar var: Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 08:59
Son Dakika... İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü! Yaralılar var: Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 22.03.2026 | 12:37
Arad kenti füzelerle vuruldu; 6 ölü, 100’ün üzerinde yaralı 00:50
Arad kenti füzelerle vuruldu; 6 ölü, 100'ün üzerinde yaralı 22.03.2026 | 00:50
Elazığ’da yağış sonrası dere coştu 00:10
Elazığ'da yağış sonrası dere coştu 21.03.2026 | 19:20
Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole savruldu: 1 yaralı 01:21
Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole savruldu: 1 yaralı 21.03.2026 | 18:07
Kubilay Kuındakçı cinayetinin faili Alaattin Kadayıfçıoğlu gözaltında 00:06
Kubilay Kuındakçı cinayetinin faili Alaattin Kadayıfçıoğlu gözaltında 21.03.2026 | 17:56
SOM-J, canlı harp başlığıyla hedefi tam isabetle vurdu | Video 01:42
SOM-J, canlı harp başlığıyla hedefi tam isabetle vurdu | Video 21.03.2026 | 12:40
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı 02:32
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı 21.03.2026 | 11:38
MHP’den AK Parti’ye bayram ziyareti | Video 04:29
MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti | Video 21.03.2026 | 10:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nde hastaları ziyaret etti 02:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti 20.03.2026 | 21:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Biz millete ve memleketimize hizmet için varız 26:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Biz millete ve memleketimize hizmet için varız 20.03.2026 | 17:01
Son dakika... Gram altın fiyatları neden düşüyor? Altın için alım fırsatı mı? İslam Memiş açıkladı | Video 03:56
Son dakika... Gram altın fiyatları neden düşüyor? Altın için alım fırsatı mı? İslam Memiş açıkladı | Video 20.03.2026 | 15:31

