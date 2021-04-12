Son dakika: Sedat Peker operasyonuna ait yeni görüntüler! Robin Hood detayı...

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda çek-senet ele geçirildi. Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
SON DAKİKA: İstanbul'da Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adamlarının 2018-2019 yılları arasında başta Nitelikli yağma, Kasten yaralama, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Tehdit, Rüşvet gibi suçlar olmak üzere 24 farklı eyleme karıştığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.
52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Cuma sabahı saat 06.00'da İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da eş zamanlı olarak 121 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonun İstanbul ayağında 74 adrese baskın yapılırken, 43 kişi gözaltına alındı.
YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda çek-senet ele geçirildi.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI YÖNETEN KİŞİ
Gözaltına alınan şüphelilerinden Ferhan A.'nın, örgütün elebaşı Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarını yöneten kişi olduğu belirlendi.
ROBİN HOOD DETAYI
Ferhan A'nın, Peker'i sosyal medyada bir iş insanı olarak göstermek için özel olarak çalıştığı ve Peker'i "Robin Hood" gibi gösterip örgüte adam ve taban kazandırmaya çalıştığı iddia edildi.
Şüphelinin örgütle ilgili paylaşımları, kurduğu "bot hesaplarla" da destekleyerek takipçi sayısını artırmaya çalıştığı belirlendi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara, Hatay, Trabzon, Kocaeli, Sakarya ve Konya'da Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 54'ünü yakalamıştı.
Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirtilmişti.