Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: İstanbul'da Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: İstanbul'da Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı
12.04.2021 | 17:07

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Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda  52 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda çek-senet ele geçirildi. Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adamlarının 2018-2019 yılları arasında başta Nitelikli yağma, Kasten yaralama, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Tehdit, Rüşvet gibi suçlar olmak üzere 24 farklı eyleme karıştığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Cuma sabahı saat 06.00'da İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da eş zamanlı olarak 121 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonun İstanbul ayağında 74 adrese baskın yapılırken, 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda çek-senet ele geçirildi. Operasyon anlarına ait yeni görüntüler paylaşıldı.

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