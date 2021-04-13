Kahraman komutanlar o geceyi anlattı! Halka dönük tank namlularını darbecilere yönelttiler

HER KONUDA EŞİNİN YANINDAYMIŞ

Tank ve zırhlılardaki personeli indirdik. Silahlardan arındırıp bir bölgeye topladık. Özkan Aydoğdu'nun eşini aradım. Eşini aramasını ve teslim olmasını iletmesini söyledim. Bana her konuda eşinin yanında olduğunu söyledi ve telefonu kapattı. 2 tank ile birlikte Tugay Karargahına ilerledik. Karargahın emniyetini aldık."



NAMLULARI TUGAY KARARGAHINA ÇEVİRDİK



Bir diğer kahraman komutan şu anda Albay olan Refai Eciroğulları da ifadesinde o geceyi şöyle anlattı: "Saat 22.30 sularında bazı bölgelerde askeri hareketlilik olduğunu gördüm. Eski Tugay Komutan Yardımcısı Hançeri Sayat'la yaptığımız 2-3 görüşmeden sonra 01.30'da kışlaya gitme kararı verdik. Halk nizamiye demirlerine dayanmış durumdaydı. Erkan Albay emir vererek askerlerin silahlarını toplamaya başladı. Ben de tankların mürettebatını çıkartarak kontrol altına almaya başladım. Tankların namlusunun Tugay Karargahına doğru yolu kapatır şekilde yerleştirdik. Akademiden takviyeye gelenlerin silahlarını aldık."