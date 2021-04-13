Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler tabloya ne zaman yansıyacak? Uzman isim tarih verdi

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ"

Türkiye'nin dünyada aşı üreticisi olmayıp en çok aşı yapan ülkeler arasında olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Yiyit, "İtalya'dan Türkiye'ye aşı olmak için gelen vatandaşımız var. Kronik hastamız geldi aşını olup yeniden İtalya'ya döndü. 1 ay sonra tekrar 2. doz için gelecek. Önceki dalgalarda risk grubundaki 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın yoğun bakımlardaki yaş ortalaması düştü. Hastanemizde yatan hastalarda kadınlarda 55, erkeklerde ise 59'a kadar yaş ortalaması düştü. Bu aşının çalıştığının en büyük ispatı. Kasım ayında her hafta o kadar çok sağlık çalışanımızın hasta olduğunu, yaşanan cay kaybından dolayı üzüntümüzü paylaşıyorduk. Onu bu atakta duymaz olduk. Kendi çalışanlarımız arasında yok. Bu saha gözlemi ve çok kıymetli... " ifadelerini kullandı.