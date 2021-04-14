Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler tabloya ne zaman yansıyacak? Uzman isim tarih verdi | Video
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Ramazan'ın ilk iki haftası için 'kısmi kapanma' kararı alınırken, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da saatleri değişti. Bu son dakika gelişmesini A Haber ekranlarında değerlendiren Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, açıklanan tedbirlerin 10 gün içerisinde tabloya yansıyacağını söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...