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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında
Giriş Tarihi: 13.4.2021 14:14 Son Güncelleme: 13.4.2021 14:14

Son dakika haberi: Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında
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Türkiye bugün kabine toplantısında ve Başkan 'ın vereceği son dakika haberine ve Bakanlar Kurulunda alınacak kararlara kilitlendi. Koronavirüsle mücadelede ayı boyunca yeni tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma olacak mı? Bu kritik kararların alınmasına giden yoldaki ilk adım oldu. Sağlık Bakanı alternatifli birçok önerinin kabineye sunulduğunu ve bunların kabine toplantısına değerlendirilerek yeni tedbirlerin belirleneceğini belirtti. İşte tartışmalı tam kapanma gündeminde son dakika haberlerinin beklendiği kabine toplantısına ilişkin önemli detaylar

Son dakika... Başkan başkanlığında bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 ay için çok önemli kararların alınacağı bir toplantı olacak. Gözlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildiği kabine toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'nu toplayarak çok alternatifli yeni tedbir paketleri önerilerini hazırladıklarını açıkladı. Bugün gerçekleşecek toplantı sonrasında da Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında alınan son dakika kararlarını ilan edecek. İşte ayrıntılar ve masadaki tedbirler

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

SON DAKİKA GÖZLER KABİNE TOPLANTISI VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan 'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Daha önce uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar masaya getirilecek. Yeni tedbirlerde 2020 yılındaki düşüş dönemlerinde uygulanan yeni tedbirler örnek alınacak. Sağlık Bakanı Dr. da devletin zirvesi ile Bilim Kurulu tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla aktaracak.

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

BİLİM KURULU YÜZ YÜZE TOPLANDI, KABİNE TOPLANTISI İÇİN ÖNEMLİ ÖNERİLER GÖNDERDİ

vaka tablosundaki hızlı artış sürerken, "Tam kapanma olacak mı?" sorusunun yanıtı için gözler şimdi pazartesi günü gerçekleştirilen sonrasında kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantıya kurul üyeleri yüz yüze katılacak. Sonrasında da Sağlık Bakanı açıklama yapacak.

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI TAM KAPANMA YA DA EN AZINDAN ÇOK SIKI TEDBİRLER OLARAK ALGILANDI

Başkan 'ın kabine toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği son açıklamasında ifade ettiği cümleler tam kapanma ihtimalini oyunda tutarken en azından çok sıkı yeni tedbirlerin geleceği şeklinde yorumlandı. İşte Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısından önce gerçekleştirdiği konuşmasında yer alan son dakika açıklamaları

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

"GENEL BİR DİNLENDİRME"

"Amacımız, ülkemizi ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

Buradan Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli ya da yeterli değildir. Asıl olan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir.

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

BUNLARI YAPMAZSAK BİR SEZON DAHA KAÇAR

Bunları gerçekleştiremediğimiz takdirde sadece turizmde bir sezonu daha kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Elbette en önemlisi de kendi vatandaşımızın sağlığıdır.

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

İşte Bilim Kurulunda ve ardından bugün de kabine toplantısında konuşulacağı belirtilen tedbirler;

1- Tam kapanma

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

2- Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

3- Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme yapılacak.

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

4- ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

5- Kamuda yeniden esnek çalışma modeli de gündemde.

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

6- Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

7- Seyahat yasağı da gündeme gelecek.

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

8- Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

9- Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

10- Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

11- boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

12- Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

13- Bayramda seyahat yasağı

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

YÜZ YÜZE EĞİTİME YİNE ARA VERİLEBİLİR

Yüz yüze eğitime yeniden ara verilmesinin de okullarla ilgili önemli bir gündem oluşturduğu kabine toplantısında okullara ek tedbir ya da kapama seçeneği de gündeme gelecek.

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

Tam kapanmanın bulaş riskini düşürmek için en uygun yöntemlerden biri olduğu ifade edilirken, ancak tam kapanma olmaması halinde bir dizi önerinin de Bilim Kurulu tarafından sunulduğu dile getirildi.

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

Başkan bugün gerçekleşecek kabine toplantısının ardından alınan kesin kararları ve yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak.

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Son dakika haberi: Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında
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