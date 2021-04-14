Son dakika: Başika'da askeri üs bölgesine kalleş saldırı: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu bildirdi.
MSB'nin Twitetr hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır." denildi.
BÖLGEDE BİR SİHA GÖREVLENDİRİLDİ
Bölgede bir SİHA'nın görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin derhal alındığı belirtilen bakanlık açıklamasında, "Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.