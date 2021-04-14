Son dakika: Başika'da askeri üs bölgesine kalleş saldırı: Bir asker şehit oldu | Video
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Hain saldırının ardından ardından bölgede bir SİHA'nın görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin derhak alındığı ifade edildi.