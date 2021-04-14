Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik'e beraat! Mağdur kadının avukatı isyan etti

Yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan Tuma Çelik ile ilgili davada mahkemenin verdiği beraat kararına, istismara uğrayan kadının Avukatı tepki gösterdi.