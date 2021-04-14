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Giriş Tarihi: 14.4.2021 15:18 Son Güncelleme: 14.4.2021 15:25

Son dakika: Tecavüzcü 'li vekil 'e beraat! Mağdur kadının avukatı isyan etti

Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik'e beraat! Mağdur kadının avukatı isyan etti

Son dakika haberi... 'li eski Mardin vekili 'in karıştığı skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çelik'in seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada "delil yetersizliğinden" beraat etti. Mağdur kadının avukatı karara isyan ederek “3 çocuklu evli mağdurun, tecavüzden sonra 11 ay Tuma Çelik ‘e karşı mücadelesini, sanıkla tanıklarının birbirini yalanlayan beyanlarını, DNA’yı, mesajlaşmaları ve onlarca delili yetersiz gören mahkeme “ delil yetersizliğinden beraat” verdi. Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz” paylaşımında bulundu.

Son dakika... Eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in cinsel istismarına uğradığını iddia eden kadının avukatı, mahkemenin Çelik için verdiği beraat kararına isyan ederek, kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini belirtti.

Yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan Tuma Çelik ile ilgili davada mahkemenin verdiği beraat kararına, istismara uğrayan kadının Avukatı tepki gösterdi.

Avukat Adile Gürbüz soysal medya hesabından "3 çocuklu evli mağdurun, tecavüzden sonra 11 ay Tuma Çelik 'e karşı mücadelesini, sanıkla tanıklarının birbirini yalanlayan beyanlarını, DNA'yı, mesajlaşmaları ve onlarca delili yetersiz gören mahkeme " delil yetersizliğinden beraat" verdi. Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz" paylaşımında bulundu.

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Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik'e beraat! Mağdur kadının avukatı isyan etti
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