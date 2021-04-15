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Giriş Tarihi: 15.4.2021

örgütünü çökerten isme ölüm tehdidi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Adnan Oktar örgütünü çökerten isme ölüm tehdidi

örgütünü çökerten isimlerden , ölüm tehditleri aldığını belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu

2017'de örgütten ayrıldıktan sonra ihbar ve itiraflarıyla örgüte operasyon yapılmasını sağlayan Özkan Mamati, kendisine tehdit mesajları gönderen yurtdışı numaralarını ve mesaj içeriklerini de savcılığa verdi. İngiltere ve Almanya alan kodlu numaralardan gelen mesajlarda, Mamati'ye "En ummadığın anda nerede saklanırsan saklan ensendeyiz ve canını alacağız. Senin katlin vacip aşağılık münafık. Hesap vereceksin dünyada da ahirette de..." şeklinde mesajlar geldiği görüldü.
Avukatı Eser Çömlekçioğlu tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde "Bu tehdit mesajlarının örgüt yöneticileri Adnan Oktar ve Ulviye Didem Ürer'in talimatıyla gönderildiği açıkça ortadadır" denildi. Dilekçede, tehdit mesajları gönderen numaraların tespit edilerek, tehdit, hakaret ve kişilerin huzurunu bozma suçlarından yargılanması istendi.
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Adnan Oktar örgütünü çökerten isme ölüm tehdidi
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