Prof. Dr. Ali Erbaş'tan VAV TV'de çok önemli açıklamalar

KOMŞULAR BİRBİRİNİ İFTARA ÇAĞIRMASIN: Biz diyoruz ki, toplu iftarlar yapılmasın, komşular bile birbirlerini iftarlara çağırmasın. Bu fedakârlıktır. 1400 yıldır geleneğimiz olmuş iftarlarda birbirimizi misafir etmek. Bizim geleneğimiz olmuş. Biz bundan fedakârlık ediyoruz. Geçen sene de ettik. Bu sene de bu fedakârlığa devam ediyoruz. Arkasından inşallah Allah bu fedakârlığımızın, bu hassas davranışımızın mükâfatı olarak hastalığı en alt seviyeye düşürür, tamamen bitirir.