SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 14 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte güncel Kovid-19 hasta ve vaka sayıları

Son dakika haberi: Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs, etkisini hala sürdürüyor. Özellikle son zamanlarda artan vaka ve vefat sayıları yetkilileri yeni önlemler almaya yöneltti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün Kabine Toplantısı'nda salgına yönelik yeni kısıtlama kararları alındı. Yeni kısıtlama kararlarıyla salgının yukarı yönlü gidişatının önüne geçilmek istenirken, Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüse ilişkin son verileri paylaştı. İşte 14 Nisan koronavirüs tablosu...
14 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 14 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte 310 bin 420 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 62 bin 797, hasta sayısı ise 2 bin 802 oldu. Ağır hasta sayısı da verilere 3 bin 18 olarak yansıdı. Bugün 279 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 34 bin 734'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sonra eren 55 bin 413 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya çıktı. Türkiye'de bugüne kadar 42 milyon 509 bin 905 test yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557 oldu.
Öte yandan; hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oanı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temasılı tespit sayısı 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 oldu.
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 14 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu ve vaka sayısını açıkladı! | Video
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye'de dün 306 bin 563 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 59 bin 187, hasta sayısı ise 2 bin 723 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 951 olarak verilere yansıdı. Dün, 273 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 34 bin 455'e çıktı. Tedavilerinin ya da karantina sürecinin bitmesinden sonra 52 bin 104 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi. Yapılan testlerle birlikte toplamda 42 milyon 199 bin 485 test yapıldı, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 962 bin 760'a yükseldi.
Öte yandan; hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyason oranı ise yüzde 99,9 oldu.