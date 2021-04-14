SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 14 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu ve vaka sayısını açıkladı! | Video
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Son dakika haberi: Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son haftalarda vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın ardından Kabine Toplantısı'nda yeni kısıtlama kararları alındı. Ülkemizdeki son duruma ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı 14 Nisan tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs verileri...