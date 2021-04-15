Son dakika: Valilik detaylarını açıkladı: İşte kamuda yeni mesai saati düzenlemesi...

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR



Açıklama şöyle devam etti: İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; İdari izin kapsamındaki personele (gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacaktır.

Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.



İlimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, görev yerleri ve kullanılan araçların dezenfekte işlemleri gibi tedbirler titizlikle sürdürülecektir."