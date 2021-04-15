Son dakika: Valilik detaylarını açıkladı: İşte kamuda yeni mesai saati düzenlemesi...

Son dakika haberler... Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiğine işaret edildi.
ÖZEL DÜZENLEMELER YAPILABİLİR
Açıklamada, esnek çalışma yöntemlerine ilişkin belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla, kaymakamlar ve Valiliğe bağlı kurum amirlerinin, kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeleri yapabileceği aktarıldı.
Valilik birimlerinde çalışan personelin durumları değerlendirilerek, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan hamile çalışanlar, süt izni kullanalar ile engelli çalışanlar, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personel, sağlık personeli hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır.
Ancak bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir. Ayrıca ilimizde mesai saatleri 10.00-13.00 ile 13.30-16.00 arasında uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlara ait hükümler saklıdır."
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KARAR!
İstanbul Valiliği, İstanbul'da kamu kesiminde mesai saatlerinin 10.00-16.00 saatleri arasında uygulanacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında "kısmi kapanma" sürecinde Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edileceği belirtilerek; mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. " denildi.
BU MESLEK GRUPLARI KAPSAM DIŞINDA
Belirlenen bu saatlerin kamuda süreklilik gerektirmeyen hizmetler için geçerli olduğunun belirtildiği açıklamada, "Kamu hizmetinin gereği olarak kesintisiz sunulması gereken güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma gibi alanlar bu kapsamın dışındadır. Bu doğrultuda 112 AÇM, AFAD, EGM, JGK, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresinin ilimizdeki birimleri başta olmak zorunlu kamu hizmetlerinin sunumunda aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 14 Nisan 2021 tarih ve 31 No'lu karar ile İstanbul'da mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir. " ifadelerine yer verildi.
İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR
Açıklama şöyle devam etti: İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; İdari izin kapsamındaki personele (gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacaktır.
Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.
İlimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, görev yerleri ve kullanılan araçların dezenfekte işlemleri gibi tedbirler titizlikle sürdürülecektir."