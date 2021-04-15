Son dakika: Çöpte bulunan kesik bacak cinayetinde karar: Yeğene ağır müebbet

Son dakika... Kadıköy'de çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayete ilişkin, öz amcasını silahla ateş ederek öldüren ve bıçakla parçalara ayıran Fahrettin Öztürk ile ona yardım eden Ferhat Yılmaz hakkında mahkeme heyeti karar verdi.

İki zanlı, ayrı ayrı ağır müebbet hapse çarptırıldı. Zanlılar, 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma'dan da 2 yıl hapis aldı. Tutuksuz sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya da 4 yıl hapis verildi. Fahrettin Öztürk'ün kızı Gamze Öztürk, "Bu anlatılabilecek bir acı değil. Ailem çok mutsuz, yiyip içemiyoruz, hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Bir babanın gölgesinin yerini hiçbir şey tutmuyor." dedi. Eşi Meryem Öztürk ise, "Sanıkların idam edilmesini istiyorum." diye konuştu.