Son dakika: Çöpte bulunan kesik bacak cinayetinde karar: Yeğene ağır müebbet

Son dakika... Kadıköy'de çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayete ilişkin, öz amcasını silahla ateş ederek öldüren ve bıçakla parçalara ayıran Fahrettin Öztürk ile ona yardım eden Ferhat Yılmaz hakkında mahkeme heyeti karar verdi.
İki zanlı, ayrı ayrı ağır müebbet hapse çarptırıldı. Zanlılar, 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma'dan da 2 yıl hapis aldı. Tutuksuz sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya da 4 yıl hapis verildi. Fahrettin Öztürk'ün kızı Gamze Öztürk, "Bu anlatılabilecek bir acı değil. Ailem çok mutsuz, yiyip içemiyoruz, hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Bir babanın gölgesinin yerini hiçbir şey tutmuyor." dedi. Eşi Meryem Öztürk ise, "Sanıkların idam edilmesini istiyorum." diye konuştu.
Bakırköy 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Fahrettin Öztürk, Ferhat Yılmaz, taraf avukatları ve maktul Rıfat Rıza Öztürk'ün ailesi Meryem Öztürk, Sümeyye Öztürk, Gamze Öztürk, İhsan Öztürk hazır bulundu.
"BİR BABANIN GÖLGESİNİN YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTMUYOR"
Duruşmada söz alan maktul Rıfat Rıza Öztürk'ün kızı Gamze Öztürk, "Daha önce sanıklardan Ferhat Yılmaz iki yıldır tutuklu olduğunu söylemiştir, benim 2 yıl önce babam öldürüldü. Bu anlatılabilecek bir acı değil. Ailem çok mutsuz, yiyip içemiyoruz, hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Bir babanın gölgesinin yerini hiçbir şey tutmuyor. Babamın parçalanmış cesedinin fotoğraflarını gördüğümden beri psikolojik sorunlar yaşıyorum. Kardeşim de psikolojik sorunlar yaşıyor. İşimi kaybettim. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Cezalarında indirim yapılmasın" dedi.
"BEN BABAMIN KOLSUZ CESEDİNİ GÖMMEK ZORUNDA KALDIM"
Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını belirten İhsan Öztürk, sanıkları ifade ederek, Bu adamlar benim ailemin mutluluğunu elinden aldılar. Benim gençliğimi de elimden aldılar. Ben babamın kolsuz cesedini gömmek zorunda kaldım" diye konuştu.
"İDAM EDİLSİNLER"
Maktulün eşi Meryem Öztürk ise, "Sanıkların idam edilmesini istiyorum" dedi. Sanık Ferhat Yılmaz, "Olaydan sonra güvenlik güçlerine olayı anlatmadığım için pişmanım, beraatimi isterim" diye konuştu. Son sözü sorulan sanıklardan Fahrettin Öztürk "Takdir mahkemenindir" dedi.
Mahkeme heyeti, Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ı 'tasarlayarak kasten öldürme ve delilleri ortadan kaldırmak' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsine, 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan ayrı ayrı 2 yıl hapis ve bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan sanık Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'nın da 'suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl hapis cezasına hükmetti.
"ANNEMİN SESSİZ HIÇKIRIKLARI KULAKLARIMDA ÇINLIYOR"
Duruşma sonrası konuşan maktulün kızı Rıfat Rıza Öztürk'ün kızı Gamze Öztürk, "26 ay boyunca adaletin yerini bulmasını bekledik. Aradan iki yıl geçti, yaşananlar hala gerçek gelmiyor. İnanmak istemiyorum. Kardeşimin çığlıklarıyla uyandığı geceler bitmedi. Annemin sessiz hıçkırıkları kulaklarımda çınlıyor. Babamı defnetmek için 10 gün parçalarının bulunmasını bekledik mesela. Elleri olmadan gömüldü benim babam. Unutmak istiyor insan. Öyle ki, gün oldu en yakın arkadaşımın adına bile telefondan baktım. Yine de babamın cansız bedeninin fotoğrafları tek bir gün çıkmadı aklımdan. Güzel olması gereken her gün acı artık. Bizi hapsettikleri bu acılara rağmen bu vahşi cinayeti planlayan ve her aşamasına ortak olan sanık Ferhat Yılmaz 26 ayın çok zor geçtiğini söyleyip beraatini istedi. Biz ise hayata tutunabilmek için son bir umut. Çok şükür adalet yerini buldu, acıları unutturmasa da içimiz artık rahat" diye konuştu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye 26 Şubat 2019 tarihinde Başakşehir'de meydana gelen olayda Fahrettin Öztürk işçi olarak yanında çalıştığı amcası Rıfat Rıza Öztürk öldürmeye karar verdi. Fahrettin Öztürk, Ferhat Yılmaz'dan temin ettiği silah ile iş yerinin banyo kısmında abdest alan amcası Rıfat Rıza Öztürk'e silahla ateş etti.
Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, ölümünden emin olamadıkları Rıfat Rıza Öztürk'ün bıçakla boğazını kesti. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, gerçekleştirdikleri öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla Rıfat Rıza Öztürk'ün kafasını bedeninden, kollarını dirseklerinden, bacaklarını da diz kapağından olmak üzere vücudundan ayırdı.
4 şüpheli maktulün cesedine ait kollar, bacak ve kafa kısmı ile kıyafetlerini ayrı ayrı poşetledi ve araca yükledi. Araca binen 4 şüpheli buradan ayrılarak ayak parçalarının bulunduğu poşeti Kadıköy'de diğer parçaları da farklı bir çöp konteynerine attı.
Tutuklu olan şüpheliler Fahrettin Öztürk (32) ile Ferhat Yılmaz'ın (37) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1.5 yıldan 8'er yıla kadar hapislerini talep etti.
Tutuklu şüpheli Fatih Demir (29) ve hakkında yakalama kararı bulunan Turgut Kundakçı'nın (26) "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapisleri talep edildi.