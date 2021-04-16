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Giriş Tarihi: 16.4.2021 10:39

Görevden alınan HDP’li başkana hapis cezası

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Görevden alınan HDP’li başkana hapis cezası

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra yerine görevlendirme yapılan Van’ın Erciş Belediyesi HDP’li eski başkanı 8 yıl 12 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'li Erciş ilçesi eski belediye başkanı Yıldız Çetin hakkında Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra yerine görevlendirme yapılan eski belediye başkanı Yıldız Çetin tutuklu yargılandığı Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, SEGBİS kayıt konferans sisteminden katıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden eski belediye başkanı Çetin, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 6 ay, 'Terör Örgütü Propagandası' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası olmak üzere toplam 8 yıl 12 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Görevden alınan HDP’li başkana hapis cezası
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