Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

STOLTENBERG'E DOĞU AKDENİZ MESAJI

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir havanın hakim olduğunu belirtti. Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bu doğrultuda katkı sağladığını dile getirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü | Video

UKRAYNA KRİZİ DE GÜNDEME GELDİ

Başkan Erdoğan, NATO'nun imkân ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin de en etkin biçimde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Minsk Anlaşmaları temelinde, diyalog yoluyla çözümlenmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.