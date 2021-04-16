Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü | Video
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Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz, Libya ve Ukrayna Rusya krizi ele alındı.