Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündem edair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

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"Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bu ziyaretin amacı, BM toplantısı öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirmek. Yeni bir müzakere süreci başlatılmasını istiyoruz.

Sonuç ne olursa olsun KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız. KKTC'nin güven ve refahı, Türkiye'nin güven ve refahıdır. Müzakerelerde süresi geçmiş modeli bize dayatmak istiyorlar. Sebebi ne bunu bize anlatsınlar. İki taraf eşit ve ulusal statüye sahip olmalıdır.

Ersin Tatar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'mizin garantörlüğü vazgeçilmez unsurlardır. Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir.

Orada o cevap verilmeliydi. Yunan bakan çizmeyi aşmıştır.