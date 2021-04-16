Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan Yunan Bakan'a tepki: Çizmeyi aşmıştır | Video

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarına tepki gösteren Ersin Tatar, "Orada o cevap verilmeliydi. Yunan bakan çizmeyi aşmıştır." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ın birbirinden çelişkili ifadelerle Türkiye'yi suçladığını belirterek, "Egemenlik hakkımızı ihlal ediyorsunuz' demek. Sevilla haritasını dayanak gösteriyorlar. Bunların bir anlamı yok." dedi.